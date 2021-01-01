جبهة التحرير تهنئ دول الخليج بالمصالحة وترحب بالبيان الختامي للقمة

هنأت جبهة التحرير الفلسطينية دول مجلس التعاون الخليجي بنجاح القمة الخليجية التى عقدت اليوم لقادة هذه الدول في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية بعد القرار الشجاع لقادته بإنهاء الخلافات بينهم والمصالحة وتجاوز السنين العجاف وطي صفحة العلاقات المتوترة تمهيدا لعودة المياه إلي مجاريها واستجابة لرغبة شعوبها ومصالحها المشتركة .



وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها : إن عودة اللحمة والوحدة لدول الخليج رسالة قوية لكل أعداء الأمة العربية والمتربصين بها بأن الشعوب العربية مهما حدث من خلاف وسوء فهم بين قادتها تبقي وفية لوحدتها وقضيتها ومصيرها المشترك و تدرك تماما حجم المؤامرة عليها وتعي الظروف الصعبة المحيطة بها وقادرة عل تخطيها في الوقت المناسب .



وعبرت التحرير الفلسطينية عن ترحيبها بما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية حيث أكدت فيه دول مجلس التعاون الخليجي دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس وسياسة هدم المنازل ورفض الضم والاستيطان، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الأمن 2334، ودعم "الأونروا"، وذلك وفق ما جاء في بيان القمة الخليجية التي انتهت مساء اليوم في السعودية.



وأشادت الجبهة بالمواقف الواضحة والقوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي اعتبروا فيها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وضمان حق العودة لللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة .



وطالبت جبهة التحرير بأن تنعكس الأجواء الايجابية للدول العربية بعد هذه المصالحة على زيادة دعمها للقضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه مخططات وأطماع الحكومة الاسرائيلية .