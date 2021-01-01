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اسرائيل تسجل رقما قياسيا في عدد الاصابات بفيروس كورونا

الأربعاء 06 يناير 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسجل رقما قياسيا في عدد الاصابات بفيروس كورونا



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية ، صباح اليوم (الأربعاء) ، تسجيل 8164 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وهو رقم قياسي لليوم الثاني على التوالي .

وتم اجراء ما مجموعه 121816 فحص في جميع أنحاء .وأظهرت النتائج أن 6.8% من الفحوصات كانت موجبة.

فيما وصلت حملات التطعيم الى اكثر من مليون ونصف شخص تم تطعيمهم حتى اللحظة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1445 مصابا، بينهم 824 مصابا بحالة خطيرة فيما تم ربط 207 بأجهزة التنفس الاصطناعين علما أن بعض المتشفيات فقدت قدرتها الاستيعابية على استقبال إصابات جديدة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة تسجيل معدل قياسي بالوفيات وخلال أقل من أسبوع توفي 139 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، حيث توفي، يوم الإثنين، 39 مريضا، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 3495 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس بالبلاد، بمعدل يومي بلغ 28 حالة وفاة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة تتواجد في البلاد تتوجد في البلاد 59229 إصابة نشطة، علما إن الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020، بلغت 458,132 إصابة، بغالبيتها طفيفة أخضعت للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

في غضون ذلك قال وزير الصحة يولي إدلشتاين: "للأسف سنصل إلى أعداد مضاعفة من المصابين يوميًا".

فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على تشديد الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا بدءا من منتصف ليل الخميس - الجمعة المقبل، على أن يستمر لمدة أسبوعين.

وتشمل التقييدات والإجراءات المشددة إغلاق جهاز التعليم بشكل كامل، واقتصار الأعمال التجارية على الأنشطة "الحيوية" فقط، وإغلاق محلات بيع المواد التموينية بدءا من الساعة السابعة مساء.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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