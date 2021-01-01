رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها، خبر استشهاد الشاب عاهد قوقاس من بيت أمر برصاص مستوطن قرب بيت لحم.

كما وأبرزت نجاح قمة العلا بالسعودية في طي صفحة الأزمة الخليجية وتأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يرحب بعقد القمة الخليجية ويقدر عاليا ما جاء في بيانها حول القضية الفلسطينية

- الرئيس يشيد بالافتتاح الأولي لمستشفى ابن سينا التخصصي في محافظة جنين

- استشهاد الشاب عاهد قوقاس من بيت أمر برصاص مستوطن قرب بيت لحم

- السيسي: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط وتسويتها ستغير واقع المنطقة إلى الأفضل

- 20 وفاة و1191 إصابة بـ"كورونا"

- 3 شركات دولية توقف استثماراتها في المستوطنات

- الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد الإغلاق بدءا من الجمعة للحد من "كورونا"

- تفاصيل إفشال أكبر صفقة لتسريب 11 ألف دونم من أراضي السواحرة في النبي موسى

- رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس بحلول العام الجديد

- عميد الأسرى كريم يونس يدخل عام الــ39 في الأسر

* "الأيام":

- جنود الاحتلال يعدمون شابا من بيت أمر بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم

- الرئيس يقدر ويثمن عاليا مواقف الخليج الثابتة لدعم القضية الفلسطينية

- الجائحة: 20 وفاة و1191 إصابة جديدة واللقاحات المضادة تبدأ بالوصول الشهر القادم

- اسرائيل تعين مسؤولين عن سفارتها وقنصليتها في الإمارات

- القمة الخليجية تعلن "طي نقاط الخلاف" وعودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

- الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد الإغلاق للحد من انتشار "كورونا"

- السيسي: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط

- اسرائيل واليونان نحو توقيع "أكبر اتفاقية دفاعية" بينهما

- "الليكود" يطالب بإسقاط التهم عن نتنياهو ويهاجم النيابة

- مستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات والاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة

* "القدس":

- شهيد من بيت أمر برصاص الاحتلال والجيش ينفذ اقتحامات وحملة اعتقالات

- قمة العلا بالسعودية تطوي صفحة الأزمة الخليجية وتؤكد مركزية القضية الفلسطينية

- إصابة شاب من جنين برصاصة في رأسه وهو داخل منزله

- 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا و1804 حالات تعاف

- اعتصام في البيرة وطولكرم إسنادا للأسرى