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بيت لحم : الكنائس الشرقية في فلسطين تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد

الأربعاء 06 يناير 2021 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم : الكنائس الشرقية في فلسطين تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد



بيت لحم / سما /

بدات الكنائس  التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين (الروم الأرثوذكس، ومطرانية السريان، والاقباط، والاحباش الأرثوذكس) اليوم الاربعاء، احتفالاتها بعيد الميلاد.

مشهد الاحتفالات هذا العام، يختلف عن غيره من الأعوام السابقة في ظل تفشي فيروس كورونا، وعدم تمكن المحتفلين من الوصول الى ساحة كنيسة المهد، التزاما بالاجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة مؤخرا للحد من انتشار الفيروس.

وانتشر افراد الشرطة منذ ساعات الصباح الاولى في مدينة بيت لحم، وتحديدا قرب ساحة المهد ومحيطها.

وقالت مصادر محلية، إن الشرطة أغلقت جميع المداخل والطرق المؤدية لساحة المهد، امام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الامن والاسعاف والطوارئ والتي تحمل تصاريح خاصة .

وقال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الارثوذكسية المقدسية الاب عيسى مصلح، إن الاحتفالات ستقتصر على المراسم والشعائر الدينية، مشيرا إلى أنه تقرر إلغاء العشاء السنوي، حفاظا على سلامة أبناء شعبنا.

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