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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الأربعاء 06 يناير 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم



غزة/سما/

جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الأربعاء  كما هو موضح أدناه:  



اسعار الذهب

 

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اسعار الذهب

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