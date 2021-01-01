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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم
الأربعاء 06 يناير 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الأربعاء كما هو موضح أدناه:
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#قطاع غزة
#رام الله
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الأخبار الرئيسية
صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس لهذا السبب ..
"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"
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