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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في غزة اليوم

الأربعاء 06 يناير 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في غزة اليوم



غزة/سما/

تشهد اسعار الخضروات والفواكه  في قطاع غزة اليوم الاربعاء 6/1/2021 ، استقرار متواصل رغم الارتفاع على معظم اسعار الخضروات والفواكه منذ بداية العام 2021 ، وسط تحذيرات بشأن الحالة الجوية وتأثيرها على العدد من الخضروات في ظل الانحباس المطري .

وتواصل وزارتي الزراعة والاقتصاد تواصلان مساعيهما على تثبيت الأسعار، في ظل محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه، في ظل جائحة كورونا.

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء 6/1/2021

البندورة: 1 ك = 2 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا بلدية: 4 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الأربعاء 6/1/2021

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 6/1/2021

بيض: 10

دجاج: 8.5

لحمة: 36

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