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قرار رئاسي بتشكيل لجنة إصلاح لإدارة جمعية الهلال الأحمر في غزة

الأربعاء 06 يناير 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار رئاسي بتشكيل لجنة إصلاح لإدارة جمعية الهلال الأحمر في غزة



غزة/سما/

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس  الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة إصلاح للإشراف على جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة.

ويشمل القرار كذلك، سحب كافة الصلاحيات من إدارة الجمعية في رام الله فيما يتعلق بالإشراف على الهلال الأحمر في قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة ، إن اللجنة الجديدة التي شكلها الرئيس تضم كل من: حيدر القدرة، روحي فتوح، أبو ماهر حلس، وائل مكي، خليل أبو فول.

وحول أسباب القرار، أوضحت المصادر، أن سبب القرار يعود لخلاف بين رئيس جمعية الهلال في رام الله وأحد موظفي الجمعية العاملين في قطاع غزة. 

يشار، إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تم تأسيسها بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة، لتصبح مؤسسة صحية اجتماعية تضم آلاف الكوادر من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما واستكملت إطارها العام بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية.

#قرار رئاسي #حمعية الهلال الأحمر

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