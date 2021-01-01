أبرز عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

القضايا المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح يوم الأربعاء، قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل لأسبوعين بسبب تفشي الكورونا، وجريمة قتل جديدة في الوسط العربي، وهذه المرة في كفرع قرع.

يديعوت أحرنوت :

الحكومة الإسرائيلية صادقت على إغلاق شامل لمدة أسبوعين.

الإغلاق الإسرائيلي الجديد يبدأ ليلة الخميس/ الجمعة، إغلاق جهاز التعليم، تشديد القيود على التجمعات، الرياضة المهنية تتوقف.

السادس منذ مطلع العام الحالي، مقتل نجل رئيس مجلس محلي كفر قرع في إطلاق نار.

(900) عينة مشتبه بها، سلالة فيروس الكورونا البريطانية تتفشى.

الانتخابات في جورجيا، معركة السيطرة على الكونغرس.

هآرتس:

الحاخام حاييم كانيفسكي لطلبة تعلم التوارة، استمروا في التعليم كالمعتاد خلال فترة الإغلاق.

قتيل24 عاماً في إطلاق نار في كفر قرع، وآخر أصيب بجروح خطرة.

اعتباراً من يوم الخميس، الحكومة صاقت على أغلاق شامل.

عدد الإصابات الخطرة بقيروس كورونا قفزت بأكثر من 200 حالة خلال أسبوع.

فقط في ظروف خاصة، مسموح تأجيل الجرعة الثانية من جرعة فايزر ضد فيروس كورونا.

معاريف:

(8311) حالة كورونا في ال24 ساعة الماضية.

في الليكود يضغطون لإقامة حزب ديني قومي.

شخصية رفيعة في القطاع الصحي:” نتنياهو يقرر ما يريد، وليس ما يوصون له”.

عملية قتل في كفرع قرع، وإصابة شخص آخر بجروح خطرة.

عائلة المستوطن الذي قتل في ملاحقة الشرطة، تطلب تعيين قاضي للتحقيق في موته.

استطلاع: تخلي نفتالي بنت عن سيموترش يعزز قوته البرلمانية.

عضو الكنيست سيموترش سينفصل عن قائمة يمينا، ويخوض الانتخابات لوحده.

الوزيرة ميراف كوهين تترك كحول لفان وتنضم لحزب يش عتيد.

واللا نيوز:

جهاز التعليم، ومواقع العمل غير الحيوية ستغلق لمدة أسبوعين.

جريمة قتل في كفر قرع، مقتل نجل رئيس المجلس المحلي في عملية إطلاق نار.

يعتقد أن خبراء روس نفذوا هجوم السايبر على المؤسسات الحكومية الأمريكية.

ألمانيا تفرض إغلاقاً حتى نهاية الشهر الحالي، وتشدد القيود.

شخصيات رفيعة في وزارة الصحة، الدفعة الأولى من لقاحات شركة مودبرنا تصل هذا الأسبوع.

إسرائيل اليوم:

فرض الإغلاق الشامل المُشدد جاء لمنع كارثة كبرى.

في المصالحة الخليجية: قطر تظهر كمنتصرة.

في الولايات المتحدة الأمريكية ينتظرون نتائج الانتخابات في جورجيا.

الأزمة الصحية في أوروبا تتفاقم، والموجة الحالية من تفشي الفيروس الأخطر منذ ظهوره.

العرب في الداخل لا يأتون لمراكز التطعيم .

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

الحكومة صادقت على إغلاق لإسبوعين اعتباراًمن ليلة الخميس.

سائق حاول الفرار من الشرطة قتل في عملية دهس.

تقدم للجمهوريين في الانتخابات في جورجيا.

المزارعون ينتظرون المطر،والحقول الزراعية تجف.