مورينيو يحقق إنجازا تاريخياُ بعد قيادته لتوتنهام للنهائي

سما

حقق المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، البورتغالي جوزيه مورينيو، إنجازا تاريخيا بعدما قاد فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتأهل توتنهام إلى نهائي كأس الرابطة على حساب ضيفه برينتفورد بفوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء في العاصمة لندن.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط الفرنسي موسى سيسوكو والمهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقتين (12، و70) على الترتيب.

وأصبح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، ثالث مدرب يصل إلى نهائي كأس الرابطة مع 3 فرق مختلفة، بعد رون أتكينسون ورون ساوندرز.

وجدير بالذكر أن توتنهام سيكون على موعد في المباراة النهائية مع الفائز من "ديربي" مدينة مانشستر بين اليونايتد والسيتي الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، وعلى أن يقام النهائي يوم 25 أبريل المقبل، على ملعب ويمبلي.