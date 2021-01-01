جورج دبليو بوش سيحضر حفل تنصيب بايدن

واشنطن/سما/

أعلن متحدّث باسم جورج دبليو بوش الثلاثاء أنّ الرئيس الأسبق سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال فريدي فورد في تغريدة على تويتر إنّ “الرئيس والسيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية”.

وفي الواقع فإنّ الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتّحدة هنّأ بايدن على فوزه في الانتخابات منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

وإذ لفت المتحدّث إلى أنّ حفل أداء اليمين الدستورية هذا سيكون الثامن الذي يحضره الرئيس الجمهوري الأسبق وعقيلته، شدّد على أنّ “مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة هو سمة مميّزة لديموقراطيتنا لا تتقادم أبداً”، في انتقاد يكاد يكون صريحاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات ولم يعلن حتى اليوم ما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب خلفه.