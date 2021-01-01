"الأونرو" تكشف موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وقوائم التعيين

غزة/سما/

قال فريد أبو عاذرة مدير البرنامج التعليمي بالأونروا، أن نهاية الفصل الدراسي الأول سيكون يوم الخميس في 28 من شهر يناير بانتهاء مواد التعلم الذاتي والفيديوهات الشارحة وانتهاء الأسبوع 14.

وبين أن المدراس ستتواصل مع أولياء الأمور وتقديم اختبارات يؤديها الطلبة في بيوتهم تحت إشراف ورعاية أولياء الأمور ثم تسليمها للمدرسة ستمنح نتائج وصفية مثل ممتاز أو جيد وليست علامات بالنسبة للفصل الثاني يعد الفريق الفني المواد الخاصة به،.

وأمل أن تتحسن الظروف وان يكون هناك فرصة للتعليم الوجاهي، أما اذا استمرت الأزمة فقد نضطر للتعليم عن بعد بدأنا التعليم عن بعد في مركزي تدريب غزة وخانيونس وسنوفر لطلابهما تابلت لكافة التخصصات قمنا بشراء تابلت لهؤلاء الطلبة يوم الاحد .



ونوه "لدينا اختبار لاختيار مديري المدارس تم تعيين معلمين مياومة في بعض التخصصات الأساسية معلمو اليومي سيواصلون عملهم نهاية الفصل الاول، وحال الانتهاء من مقابلات القوائم الجديدة سيجري التعيين منها للفصل الثاني "

وأوضح أن هناك تنسيق بين الوكالة والحكومة بمجرد انتهاء عملية المقابلات سنستخدم القوائم الجديدة للتعيين القوائم التي تقوم بإعدادها بعد المقابلات ستكون لمدة سنتين قادمتين، وفي حال تحسنت الأمور المالية فكل الأمور مفتوحة من تعيينات وتثبيت سنبدأ بالقوائم خلال الشهر القادم تجميد عمليات المقابلات فقط لإصابة أحد أعضاء اللجنة.