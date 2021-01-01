  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: أجواس مسقرة ودافئة نسبياً

الأربعاء 06 يناير 2021 06:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواس مسقرة ودافئة نسبياً



رام الله/سما/

يتواصل الجو المستقر والدافئ نسبياً خلال الأيام المقبلة مع بقاء الاجواء باردة في ساعات الصباج والمساء والفجر الباكر.

وتبقى الخرائط الجوية على تفاؤلها لنهاية الأسبوع القادم ونشوء منظومة جوية مبشرة بالأمطار والأجواء الشتوية.


 

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الأربعاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم غد الخميس لن يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية. الجو سيبقى لطيفاً وبعيداً تماماً عن الأجواء الشتوية. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة. 

ويوم بعد غد  الجمعة يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط. ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي الى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة. الرياح تبقى شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويوم السبت يتواصل الجو الدافء والمعتدل واللطيف والبعيد تماماً عن أجواء الشتاء بالتأثير على فلسطين دون تغير على درجات الحرارة التي تبقى اعلى من المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

#طقس فلسطين اليوم #حالة الطقس #حالة الطقس في فلسطين اليوم #الارصاد الجوية الفلسطينية #حالة الطقس في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الأردني 2021

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

سبب وفاة زوجة زوبير بلحر في الجزائر .. من هي ؟ (شاهد)

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

غزة: التنمية الاجتماعية توضح حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

الأخبار الرئيسية

كونغرس

"سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"

ترامب

ترامب: "أنقذو أميركا" ..أجواء مشحونة في واشنطن ومطالبة بمجئ الأنصار باكراً

مدارس

"الأونرو" تكشف موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وقوائم التعيين

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء

"الجهاد" تتساءل: هل هناك علاقة بين حل الأزمة الخليجية ومحاولة فكفكة الانقسام الفلسطيني؟

اعلان سما رسائل