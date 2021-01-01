اعلام: باريس سان جيرمان أخبر راموس بتشكيل فريق يضمه وميسي

وكالات

كشف جوسيب بيدرول مقدم برنامج "الشيرنجيتو"، أن سيرخيو راموس لوح في اجتماع مع فلورنتينو بيريز بورقة عرض باريس سان جيرمان قائلا: في باريس أخبروني أنهم سيشكلون فريقا يضمني أنا وميسي.

كما أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، في تقرير له خلال الساعات الماضية، بأن مجلس إدارة ريال مدريد قدم عرضين جديدين لقائده سيرخيو راموس من أجل إقناعه بتمديد عقده، ولكن اللاعب والنادي لم يصلا بعد إلى اتفاق.

وتكمن الأزمة بين سيرخيو راموس وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في الخلاف على مدة عقد اللاعب، حيث يرغب قائد منتخب إسبانيا في تمديد تعاقده لمدة 3 سنوات، بينما يسير بيريز وفقا لقاعدة محددة في النادي منذ عدة سنوات، تقول أن أي لاعب يتجاوز عمره الـ30 عاما، يتم التجديد له بشكل سنوي، لمدة عام واحد فقط، وفقا لعطائه وحاجة الفريق لمجهوداته.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الشهير، فإن العرض الأول هو أن يجدد اللاعب عقده لمدة عام جديد بنفس راتبه الحالي على الرغم من الأزمة العالمية التي تعيشها كل الأندية في إسبانيا وأوروبا بوجه عام، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره الكبير على اقتصاديات الأندية.

أما العرض الثاني، فعبارة عن التجديد لمدة موسمين مع تخفيض نسبة 10 في المائة من راتب اللاعب نظراً للظروف الحالية.



وعلى الرغم من عدم اتفاق الطرفين حتى الآن، إلا أن الكثير من التقارير الصحفية الإسبانية كشفت عن أن رغبة راموس هي البقاء في ريال مدريد والاعتزال في النادي الذي بات داخله أسطورة كبيرة لجماهير الملكي وعشاق الكرة الإسبانية بوجه عام.

وينتهي عقد سيرخيو راموس (34 عاما) مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، وبات من حق اللاعب التوقيع لأي ناد جديد بدء من الشهر الجاري، وفقا لقانون "بوسمان" للاعبين، ويرغب ريال مدريد في بقاء قائده بناء على طلب المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان،

وفي نفس الوقت ترغب عدة أندية عالمية، في مقدمتها باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي الإنجليزي، في الحصول على توقيع المدافع القوي، الذي كان عاملا مشتركاً في انتصارات ريال مدريد على مدار سنوات طويلة مضت.

كما ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) مع برشلونة صيف 2021، ويحق له أيضا الاتفاق مع أي فريق الآن تمهيدا للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وارتبط اسم "البرغوث" بعدة أندية أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان.