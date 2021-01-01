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الجهاد الاسلامي تنعي الشهيد عاهد اخليل

الأربعاء 06 يناير 2021 04:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تنعي الشهيد عاهد اخليل



غزة/سما/

نعت حركة الجهاد الاسلامي يوم الثلاثاء الشهيد عاهد اخليل ، الذي ارتقى شهيدا على يد قوات الاحتلال التي أعدمته بدم بارد.

وقالت الحركة " تواصل قوات الاحتلال الصهيوني جرائم الإعدام بدم بارد بحق الشبان الفلسطينيين على حواجز الموت المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشاب عاهد عبد الرحمن اخليل، من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وذلك قرب مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم، اليوم الثلاثاء.

و أكدت على وجوب مواجهة الاحتلال بتفعيل كافة وسائل المقاومة، خاصة على الحواجز التي يتخذها الاحتلال نقاطا لاستهداف الشبان الفلسطينيين وإعدامهم بدم بارد وبحجج واهية.

كما أكدت  على أن التصدي لهجمات المستوطنين وعربدتهم المتصاعدة هو السبيل لردعهم ولحماية أرضنا وشعبنا. 


وأضافت الحركة "نشدد على أن عودة التنسيق الأمني وتبجح المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية في تمجيد دور التنسيق الأمني في الحد من الأعمال الفدائية ضد قواته ومستوطنيه، كل ذلك يشجع جنود الاحتلال والمستوطنين على التغول والعربدة. 

#الجهاد الاسلامي #عاهد اخليل #الشهيد عاهد اخليل

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