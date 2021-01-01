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الانتخابات الإسرائيلية: عباس يؤكد أن نتنياهو "لن يقدر" على تفكيك "القائمة المشتركة"

الثلاثاء 05 يناير 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات الإسرائيلية: عباس يؤكد أن نتنياهو "لن يقدر" على تفكيك "القائمة المشتركة"



القدس المحتلة /سما/

قال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في "القائمة المشتركة" العربية في الكنيست الإسرائيلي انه بينما تحدث حزب "التجمع" عن دولة ثنائية القومية جاء قانون "القومية"، وبينما تحدث حزب "الجبهة" عن الشراكة العربية اليهودية فظهرت الفجوة بين العرب واليهود في إسرائيل.

وأكد عباس في حديثه مع قناة i24NEWS رغبته بالمحافظة على "القائمة المشتركة"، مشيرًا إلى أن نتنياهو "لن يقدر" على تفكيك هذه القائمة.

وفي سياق الانتخابات الإسرائيلية، أعلن وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي رافي بيرتس انه لن يترأس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد في الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر آذار/مارس القادم.

وأشار إلى انه لن يترشح لقيادة الحزب في الانتخابات التمهيدية المقبلة، وشدد بيرتس على أن المطلب الآتي والضروري هو انتخاب زعيم جديد للحزب وتجديد ملامحه.

من جانبها، أعلنت وزير المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ميراف كوهين انضمامها إلى حزب "يشد عتيد" برئاسة يائير لابيد منسحبة من حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس. ومن المقرر أن تقدم كوهين استقالتها من الحكومة والكنيست الاحد المقبل.

وكوهين هي عضو الكنيست التاسع التي تترك الحزب منذ حل الكنيست بعد غابي اشكنازي وآفي نيسنكورن ويزهار شاي وعساف زامير وميكي حيموفيتش ورام شيفا وعيناف كبالا وميشال كوتلر.

#منصور عباس #الكنيست الإسرائيلي #القائمة العربية المشتركة #نتنياهو #الليكود #اسرائيل

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