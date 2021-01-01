إقامة "منتدى صداقة إسرائيل المغرب" لتنشيط التعاون في مختلف المجالات

القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تشكيل منتدى صداقة إسرائيل المغرب، برئاسة رئيس الفيدرالية العالمية ليهود ‎المغرب، سام بن شتريت يسعى لتنشيط التعاون بين إسرائيل والمغرب في مختلف المجالات وتقديم الخدمات والمساعدات لسياح مغاربة يزورون إسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلي، يضم المنتدى شخصيات عامة وضباط شرطة متقاعدين وقضائيين ورجال وسيدات أعمال ورؤساء بلديات سابقين وغيرهم، ويسعى لتنشيط التعاون بين إسرائيل والمملكة في مختلف المجالات وخاصة السياحة.

ومن جهته قال سام بن شتريت إنه "أوعز إلى رؤساء فروع الفيدرالية في العالم بإقامة منتديات مماثلة في أنحاء العالم".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، قد دعا الجمعة المنصرم، ملك المغرب محمد السادس، إلى زيارة إسرائيل وذلك عبر اتصال هاتفي.

يذكر أن كل من الرباط وتل أبيب وواشنطن وقعوا اتفاقاً ثلاثياً تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب وإسرائيل، وصفه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه "خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة".