بومبيو يوقع قرار شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

واشنطن /سما/

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، توقيعه على أمر شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، ونشر بومبيو صورة على حسابه بموقع “تويتر” مكتوب فيها بداية حقبة جديدة للسودان.

وقال بومبيو: “بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم”.

وقال بومبيو في تصريحات، إن رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد تغيير مساره عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكداً أن هذا دليل على تغير جذري في العلاقات الأمريكية السودانية.

وكانت واشنطن أدرجت السودان على تلك القائمة عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن

وفي 22 من كانون الأول المنصرم، قالت الحكومة السودانية، إن الكونغرس وافق على قانون يستعيد السودان بموجبه حصانته السيادية؛ أتبعه بالموافقة على صرف منح مالية لسداد ديون مستحقة على الخرطوم ولدعم فئات اجتماعية.

وذكر بيان لوزارة العدل السودانية أن تشريع الكونغرس يحصّن البلاد من الملاحقة أمام المحاكم الأمريكية في قضايا الإرهاب، بعد الإعلان عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل أيام.

وقضى تشريع الكونغرس بدفع السودان 335 مليون دولار كتعويضات للمتضررين، مقابل حذف اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في تلك القضايا.