  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط

الثلاثاء 05 يناير 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط



رام الله /سما/

تلقى  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية شكر جوابية من أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال أ.عبس، شكره فيها على رسالة المعايدة التي أرسلها الرئيس لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2021.

وتمنى أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط أن تعود المناسبتان على شعبنا بزمن أفضل وبنهاية معاناته التي طالت أكثر من أي شعب في العالم بالتاريخ الحديث.

وقال: نضم صوتنا إلى صوتكم بالتمني أن يعم السلام والرخاء ربوع العالم وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ولم شمله على أرضه وفي كنف دولته.

#الرئيس عباس #مجلس كنائس الشرق الأوسط #ميشال أ.عبس

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الأردني 2021

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء

"الجهاد" تتساءل: هل هناك علاقة بين حل الأزمة الخليجية ومحاولة فكفكة الانقسام الفلسطيني؟

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن القمة الخليجية

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

اعلان سما رسائل