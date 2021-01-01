الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط

رام الله /سما/

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية شكر جوابية من أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال أ.عبس، شكره فيها على رسالة المعايدة التي أرسلها الرئيس لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2021.

وتمنى أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط أن تعود المناسبتان على شعبنا بزمن أفضل وبنهاية معاناته التي طالت أكثر من أي شعب في العالم بالتاريخ الحديث.

وقال: نضم صوتنا إلى صوتكم بالتمني أن يعم السلام والرخاء ربوع العالم وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ولم شمله على أرضه وفي كنف دولته.