الحكومة الإسرائيلية تصادق على فرض الإغلاق الثالث لمدة أسبوعين

القدس المحتلة /سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية، قبل قليل، على فرض الإغلاق الثالث، للحد من تفشي فايروس الكورونا بالبلاد، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.



وقالت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صادقت على فرض الإغلاق الشامل الثالث، اعتبارا من يوم الخميس القادم، ولمدة أسبوعين.



وبحسب القناة، سيتم اغلاق مؤسسات المنظومة التعلمية، ووقف العملية الدراسية، واقتصار الأعمال التجارية على الأنشطة الحيوية فقط، واغلاق دور العبادة، والمحلات التموينية، بدءا من الساعة السابعة مساء.



هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل أكثر من 8000 إصابة جديدة بالكورونا منذ الأمس، ليرتفع عدد الإصابات الى 455,144 إصابة، بينهم 59,376 إصابة نشطة، والوفيات الى 3,489 حالة.