معاريف: توقيع اتفاق عسكري بين إسرائيل واليونان

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، النقاب عن توقيع اتفاق عسكري، بين وزارة الجيش الإسرائيلي، والحكومة اليونانية، بقيمة مليار و68 مليون دولار، ولمدة 20 سنة.



وقالت الصحيفة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق يقضي أن تقوم شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ألبيت، ببناء مركز لتدريب الطيران لصالح سلاح الجو اليوناني، مقابل أن تشترى اليونان عشرات الطائرات من نوع "لافي" وآليات المحاكاة العسكرية، والإمداد اللوجيستي من إسرائيل.



وبحسب الصحيفة، يشمل الاتفاق تزويد سلاح الجو اليوناني ب 10 طائرات من نوع M-346 الإيطالية الصنع، المستخدمة في مدارس الطيران الإسرائيلية، كما ستوفر الشركة الإسرائيلية ألبيت، منظومات لتحسين قدرات الطائرات T-6 لسلاح الجو اليوناني.



وأشارت صحيفة معاريف الى أن هذا الاتفاق، يعد واحدا من عشرات الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل مع اليونان، وذلك في إطار التعاون العسكري الكبير بين البلدين.