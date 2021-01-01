  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة "فتح" ترحب بالبيان الختامي للقمة الخليجية الداعم للقضية الفلسطينية

الثلاثاء 05 يناير 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة "فتح" ترحب بالبيان الختامي للقمة الخليجية الداعم للقضية الفلسطينية



رام الله /سما/

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا رحبت فيه البيان الختامي الداعم للقضية الفلسطينية، لقمة مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد اليوم في الرياض.

ورحبت الحركة على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي والمواقف التي تبناها البيان الختامي تجاه القضية الفلسطينية.

وثمنت الحركة، الجهود الكويتية التي أثمرت هذا اللقاء التصالحي الهام والإيجابي بين الأشقاء والأخوة، والذي فتح صفحة جديدة في العلاقات بشكل يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة العربية برمتها.

يذكر أن البيان الختامي للقمة، أكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الكامل لحقوق شعبنا وفقا للشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية تجاه شعبنا، خاصة في القدس المحتلة.

#حركة فتح #اسامة القواسمي #القمة الخليجية #القضية الفلسطينية #مجلس التعاون الخليجي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الأردني 2021

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

الأخبار الرئيسية

"الجهاد" تتساءل: هل هناك علاقة بين حل الأزمة الخليجية ومحاولة فكفكة الانقسام الفلسطيني؟

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن القمة الخليجية

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

860x484 (56)

طالع.. أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بالسعودية

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

اعلان سما رسائل