حركة "فتح" ترحب بالبيان الختامي للقمة الخليجية الداعم للقضية الفلسطينية

رام الله /سما/

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا رحبت فيه البيان الختامي الداعم للقضية الفلسطينية، لقمة مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد اليوم في الرياض.

ورحبت الحركة على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي والمواقف التي تبناها البيان الختامي تجاه القضية الفلسطينية.

وثمنت الحركة، الجهود الكويتية التي أثمرت هذا اللقاء التصالحي الهام والإيجابي بين الأشقاء والأخوة، والذي فتح صفحة جديدة في العلاقات بشكل يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة العربية برمتها.

يذكر أن البيان الختامي للقمة، أكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الكامل لحقوق شعبنا وفقا للشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية تجاه شعبنا، خاصة في القدس المحتلة.