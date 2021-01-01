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الصحة العالمية: لا دليل على أن طفرة كورونا الجنوب إفريقية أشد عدوى من البريطانية

الثلاثاء 05 يناير 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: لا دليل على أن طفرة كورونا الجنوب إفريقية أشد عدوى من البريطانية



وكالات/سما/

وقال: "هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، والمعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%".

وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى أن نوع فيروس كورونا الذي تم تحديده في جنوب إفريقيا أكثر قابلية للانتقال من النوع الذي ينتشر بسرعة في بريطانيا".

ودعت المنظمة في وقت سابق الحكومات إلى اتخاذ ما في وسعها من تدابير للحد من انتشار سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد، تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك منتصف ديسمبر الماضي أن "العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، قد تكون سببا لانتشار مرض (كوفيد- 19) بسرعة كبيرة في جنوب شرقي المملكة".

وقال: "هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، والمعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%".

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