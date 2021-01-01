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حماس تنعي الشهيد عاهد اخليل

الثلاثاء 05 يناير 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعي الشهيد عاهد اخليل



غزة/سما/

نعت حركة حماس اليوم الثلاثاء  الشهيد عاهد اخليل من بلدة بيت أمر في محافظة، والذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال خلال محاولته تنفيذ عملية بطولية.

وقدمت التهاني لعائلة الشهيد وأهالي بلدة بيت أمر وأبناء محافظة الخليل الذين يواجهون هجمة استيطانية شرسة وعدوانًا متواصلًا من قطعان المستوطنين

و أكدت  أن معركة شعبنا ضد الاستيطان، تتطلب تضافر الجهود الوطنية وإطلاق يد المقاومة في صد العدوان، وحماية أرضنا ومقدساتنا

ووجهت بالتحية لأبناء شعبنا كافة المرابطين في ميادين المواجهة.

وقالت الحركة  "ستبقى فلسطين شامخة عزيزة بعزم أبنائها وإصرار شبابها على الحرية والتخلص من نير الاحتلال".

#حماس #عاهد اخليل

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