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الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة شرق نابلس

الثلاثاء 05 يناير 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة شرق نابلس



نابلس /سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنين واستولت على جرافة في قرية روجيب شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة (دوسان) كبيرة تعود للمواطن ماجد ابراهيم دويكات كانت تعمل في منطقة خلة راجح الى الشمال الشرقي من قرية روجيب واعتقلته هو ومقاول البناء الذي يعمل في احد المنازل قيد الانشاء في نفس المنطقة واقتادتهما الى مستوطنة (ايتمار) الى الشرق من القرية.

وأصاف، أن قوات الاحتلال، ابلغتهما بالتوقف عن العمل بحجة انها مناطق تخضع للسيطرة الاسرائيلية، وسيتم اصدار اوامر رسمية تمنعهم من الاستمرار بعملية البناء.

#قوات الاحتلال #نابلس

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