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السيسي: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط وتسويتها ستغير واقع المنطقة

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط وتسويتها ستغير واقع المنطقة



القاهرة /سما/

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الثابت في القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط وأن تسويتها ستغير واقع المنطقة إلى الأفضل، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون على المستوى الإقليمي وتقويض الإرهاب والفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان له، أن اللقاء استعرض مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وعدد من الملفات الإقليمية.

#مصر #عبد الفتاح السيسي #القضية الفلسطينية #الشرق الأوسط

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