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ولي عهد السعودية يجتمع بأمير قطر عقب القمة الخليجية

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي عهد السعودية يجتمع بأمير قطر عقب القمة الخليجية



الرياض/سما/

اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في قاعة مرايا بالعلا، اليوم الثلاثاء، عقب القمة الخليجية.

واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".


وحضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ تميم حضر مأدبة غداء أقامها الأمير محمد بن سلمان، تكريما لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الوكالة إن الشيخ تميم، غادر محافظة العلا مساء اليوم، بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في مقدمة مودعيه، الأمير محمد بن سلمان والأمير فيصل بن فرحان والدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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