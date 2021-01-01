  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ سلفيت يقرر تمديد إغلاق قرية قيرة يومين بسبب "كورونا"

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يقرر تمديد إغلاق قرية قيرة يومين بسبب "كورونا"



سلفيت /سما/

أصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، مساء يوم الثلاثاء، قرارًا بتمديد إغلاق قرية قيرة لمدة 48 ساعة، اعتبارا من صباح غد الأربعاء، بسبب تطورات الحالة الوبائية والارتفاع المتواصل في أعداد المصابين بفيروس "كورونا".

وأفاد في تصريح صحفي، بأن هذا الإجراء جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة، مشددًا على أن الحركة في القرية خلال هذه الفترة ستمنع نهائيا بما في ذلك الموظفين، وتغلق كافة المحال التجارية والمؤسسات، ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.

وأشار إلى ضرورة التزام الجميع بالقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بما فيها الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي، وبإجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم.

وأكد على ضرورة التزام المصابين والمخالطين بالبروتوكولات الصحية المعلنة وعدم اختراق الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#محافظ سلفيت #فيروس كورونا #إغلاق قرية قيرة

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة بث مباشر في الدوري الأردني 2021

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن القمة الخليجية

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

860x484 (56)

طالع.. أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بالسعودية

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

شباب غزة

العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ1450 وظيفة مؤقتة

اعلان سما رسائل