محافظ سلفيت يقرر تمديد إغلاق قرية قيرة يومين بسبب "كورونا"

سلفيت /سما/

أصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، مساء يوم الثلاثاء، قرارًا بتمديد إغلاق قرية قيرة لمدة 48 ساعة، اعتبارا من صباح غد الأربعاء، بسبب تطورات الحالة الوبائية والارتفاع المتواصل في أعداد المصابين بفيروس "كورونا".

وأفاد في تصريح صحفي، بأن هذا الإجراء جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة، مشددًا على أن الحركة في القرية خلال هذه الفترة ستمنع نهائيا بما في ذلك الموظفين، وتغلق كافة المحال التجارية والمؤسسات، ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.

وأشار إلى ضرورة التزام الجميع بالقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بما فيها الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي، وبإجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم.

وأكد على ضرورة التزام المصابين والمخالطين بالبروتوكولات الصحية المعلنة وعدم اختراق الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية القانونية.