  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر في مدينة العلا ؟

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر في مدينة العلا ؟



الرياض/سما/

تداولت وسائل الإعلام صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارة يقودها في محافظة العلا وبصحبته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

والسيارة التي تم تداولها من نوع "لكزس LX" وحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة للسيارة فإن السعر الأدنى لها يبلغ 86 ألف دولار، علما أن السعر يختلف حسب المواصفات التي تضاف إلى السيارة نزولا عند رغبة المشتري.

وأجرت "لكزس" تحديثات على نسخة 2021 من طراز LX، ومنها توفير إطارات بقياس أكبر يصل لـ21 بوصة، مع توفير نسخ من الطراز تشمل ثلاثة صفوف من المقاعد بداخله.

وتوفر لكزس من طراز LX لعام 2021، فئتين للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية ستتوفر باسم LX570 TWO ROW، وهي الفئة المزودة بصفين فقط من المقاعد، وتطرح بتكلفة 88.300 دولار، وأعلى فئة من الطراز هي LX570 THREE ROW المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد، وتطرح بتكلفة 92.875 دولارا.

وتتميز سيارات الأمير محمد بن سلمان بالفخامة إذ تجمع بين الشكل الخارجي الأنيق وكذلك الأداء القوي والانسيابي.



سيارة

#محمد بن سلمان #أمير قطر #العلا #قطر #تميم بن حمد آل ثاني #قمة العلا #القمة الخليجية 41 #القمة الخليجية في العلا

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة بث مباشر في الدوري الأردني 2021

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

الأخبار الرئيسية

"الجهاد" تتساءل: هل هناك علاقة بين حل الأزمة الخليجية ومحاولة فكفكة الانقسام الفلسطيني؟

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن القمة الخليجية

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

860x484 (56)

طالع.. أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بالسعودية

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

اعلان سما رسائل