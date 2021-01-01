  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قسم 10 بسجن النقب

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قسم 10 بسجن النقب



رام الله /سما/

أعلن نادي الأسير، مساء يوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" في قسم (10) بسجن "النقب الصحراوي"، بعد أن كانت الإصابات حتى صباح اليوم محصورة في قسم (3).

وأشار في بيانه الصحفي، إلى أن عدد الإصابات في سجن "النقب" ارتفع إلى (49) إصابة بفيروس "كورونا"، منذ 31 من ديسمبر 2020، موضحًا أن قسم (10) يقبع فيه ما يقارب (75) أسيرًا، ما يعني أن مخاطر اتساع انتشار الوباء تتصاعد بشكلٍ كبير، خاصة مع مماطلة إدارة السجون في الإعلان عن نتائج عينات الأسرى، والذي ساهم في اتساع نسبة المخالطة، وارتفاع عدد الإصابات.

وأفاد بأن إدارة السجون قررت نقل ثلاثة أسرى من ممثلي الأسرى في ثلاثة أقسام، إلى ما تسميه "بالحجر الصحي" (العزل)، بعد أن تبين أنهم خالطوا أحد السّجانين الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا".

يُشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" منذ بداية انتشار الوباء، وصلت حتى الآن إلى (189) إصابة، كان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني 2020.

#نادي الأسير #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة بث مباشر في الدوري الأردني 2021

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن القمة الخليجية

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

860x484 (56)

طالع.. أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بالسعودية

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

شباب غزة

العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ1450 وظيفة مؤقتة

اعلان سما رسائل