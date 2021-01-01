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الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عاهد اخليل وتدعو لمواجهة الاحتلال

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عاهد اخليل وتدعو لمواجهة الاحتلال



غزة /سما/

قالت حركة الجهاد الإسلامي مساء يوم الثلاثاء، "تواصل قوات الاحتلال الصهيوني جرائم الإعدام بدم بارد بحق الشبان الفلسطينيين على حواجز الموت المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشاب عاهد عبد الرحمن اخليل، من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وذلك قرب مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم، اليوم الثلاثاء".

ونعت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، الشهيد الشاب عاهد عبد الرحمن اخليل، الذي ارتقى شهيدا على يد قوات الاحتلال التي أعدمته بدم بارد فإننا نؤكد على وجوب مواجهة الاحتلال بتفعيل كافة وسائل المقاومة، خاصة على الحواجز التي يتخذها الاحتلال نقاطاً لاستهداف الشبان الفلسطينيين وإعدامهم بدم بارد وبحجج واهية.

وأكّدت على أن التصدي لهجمات المستوطنين وعربدتهم المتصاعدة هو السبيل لردعهم ولحماية أرضنا وشعبنا.

وشددت على أنّ عودة التنسيق الأمني وتبجح المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية في تمجيد دور التنسيق الأمني في الحد من الأعمال الفدائية ضد قواته ومستوطنيه، كل ذلك يشجع جنود الاحتلال والمستوطنين على التغول والعربدة. 

#الجهاد الاسلامي #الشهيد اخليل

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