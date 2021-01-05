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قادة الخليج يحافظون على قواعد التباعد في الصورة التذكارية للقمة

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قادة الخليج يحافظون على قواعد التباعد في الصورة التذكارية للقمة



الرياض/سما/

نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي صورة للقادة الخليجيين الذين شاركوا في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والصورة تم التقاطها في قاعة المرايا، وهي تحفة معمارية استثنائية تحتضن المصالحة الخليجية في محافظة العلا شمال غربي السعودية، جمعت إلى جانب بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد حافظ القادة الخليجيون في الصورة على قواعد التباعد الإجتماعي فيما ارتدى بعضهم الكمامة.

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