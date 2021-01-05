قادة الخليج يحافظون على قواعد التباعد في الصورة التذكارية للقمة

نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي صورة للقادة الخليجيين الذين شاركوا في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والصورة تم التقاطها في قاعة المرايا، وهي تحفة معمارية استثنائية تحتضن المصالحة الخليجية في محافظة العلا شمال غربي السعودية، جمعت إلى جانب بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.
#HappyNewYear2021 #Qatar2022 #SaudiArabia #qatar #المصالحة_القطرية_السعودية #المصالحة_الخليجية #MortalKombat #MortalKombat11 #القمة_الخليجية_في_العلا #قمة_العلا #ولي_العهد I love this building so much ???????????????? the mirror building pic.twitter.com/gZS34yXclM— Alex My Snap: CR7A17 ???????????? #BLM (@NAROZEZO7) January 5, 2021
وقد حافظ القادة الخليجيون في الصورة على قواعد التباعد الإجتماعي فيما ارتدى بعضهم الكمامة.