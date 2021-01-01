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وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة

الثلاثاء 05 يناير 2021 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة



القاهرة /سما/

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا قطريا من 9 أشخاص يرأسه وزير المالية الشيخ علي بن أسد العمادي، قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة في زيارة لبضع ساعات.

وأكد مصدر مسؤول لـRT، أن "وزير المالية القطري والوفد المرافق له، وصل على متن طائرة خاصة قطرية، وكان في استقبالهم مسؤولو السفارة القطرية لدى القاهرة".

وأشار، إلى أن "الوفد قدم إلى القاهرة لحضور إحدى الفعاليات، ومن المنتظر أن يغادر مساء".

وأوضح أن "الطائرة القطرية قدمت عبر الأجواء السعودية على خلفية فتح الحدود بين الرياض والدوحة"، وأن "الطائرة حصلت على تصريح هبوط بمطار القاهرة قبل وصولها، ومن المنتظر أن تبقى لعدة ساعات".

#قطر #مصر #وزير المالية القطري #المصالحة الخليجية #دول الخليج

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