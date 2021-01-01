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اتفاقية بين البنك الإسلامي و"التعاون" لتوريد قواقع إلكترونية لأكثر من 100 طفل من ذوي الإعاقة السمعية

الثلاثاء 05 يناير 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية بين البنك الإسلامي و"التعاون" لتوريد قواقع إلكترونية لأكثر من 100 طفل من ذوي الإعاقة السمعية



رام الله /سما/

 تمّ اليوم، برعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية توقيع اتفاقية مشروع توريد القواقع الإلكترونية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التعاون، لصالح جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، بإشراف وزارة الصحة وتنسيق الصناديق العربية والإسلامية.

ووقع الاتفاقية عن البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مديراً لصندوق الأقصى ممثله في فلسطين هاني أبو دياب، وعن التعاون المديرة العامة للمؤسسة يارا السالم، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ومدير عام جمعية بيت لحم العربية للتأهيل أدمون شحادة.

وقال رئيس الوزراء: "هذا المشروع فريد من نوعه لأنه يتعلق بزراعة قواقع إلكترونية لأكثر من 100 طفل أعمارهم من ست سنوات وما دون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة مليون ونصف المليون دولار مقدمة من المصرف العربي للتنمية في افريقيا، الذين نشكرهم".

وأضاف: "نحن اليوم بإرادة الله، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، نعيد السمع لأكثر من 100 طفل انتظروا طويلاً. وإن دل هذا المشروع على شيء فإنه بالنسبة لنا يعكس روح الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الإسلامي والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني ومؤسسة رائدة مثل مؤسسة التعاون".

وأضاف اشتية: "شكراً لكل من ساهم في هذا المشروع، ونعلم أن الاحتياج لأكثر من 100 حالة والآن يوجد 50 حالة بحاجة إلى معالجة، وأقول للأطفال المحتاجين: نحن جاهزون أن نستكمل ونوفر تمويلاً لـ50 طفلاً آخر بعد الانتهاء من هذه المرحلة".

#البنك الإسلامي #قواقع إلكترونية #ذوي الإعاقة السمعية #فلسطين

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