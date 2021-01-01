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الرئيس يشيد بإنحاز مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين

الثلاثاء 05 يناير 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يشيد بإنحاز مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين



نابلس /سما/

أشاد الرئيس محمود عباس بجهود صندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص ووزارة الصحة في تطوير قطاع الصحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس مع رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد مصطفى خلال زيارة تفقدية للأخير لمستشفى ابن سينا التخصصي في محافظة جنين.

وأعرب الرئيس عن "سعادته برؤية هذا الإنجاز الجديد في قطاع الصحة، والاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسات الدولة بهذا الموضوع لما له من أهمية وأولوية في حياتنا، خاصة في ظل جائحة كورونا"، مؤكداً أنه "كلما ازدادت أعداد المستشفيات، وازدادت الإمكانات الطبية فإن ذلك سيساهم في تخفيف الإصابات والخسائر والآلام عن أبناء شعبنا".

وثمن الرئيس جهود جميع المستثمرين بإنشاء مستشفيات في عدة أنحاء من الوطن.

وقال: "إن شاء الله نرى ثمرة تلك الجهود في كل مكان في فلسطين، حتى نقول للعالم أجمع إننا قادرون على تقديم العلاج المناسب لأبناء شعبنا بفضل إمكاناتنا وعقول أبنائنا".

وقدم الرئيس شكره لجهود الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والطواقم الطبية التي لا تدخر جهداً في الحد من الجائحة، إلى جانب الجهات والمؤسسات المشاركة كافة في إنجاح هذا الصرح الطبي الكبير.

من جهته، أكد مصطفى أن مشروع مستشفى ابن سينا التخصصي هو جزء من جهود الصندوق بالتعاون مع الشركاء بهدف تطوير القطاع الصحي الفلسطيني.

وجمعت الزيارة رئيس مجلس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ورئيس بلدية جنين فايز السعدي، ورئيس مجلس إدارة المستشفى سالم أبو خيزران وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف مصطفى أن "توجه الصندوق الاستراتيجي للاستثمار في القطاع الصحي أثمر عن سلسلةٍ من النجاحات في قطاع المستشفيات".

من جهته، أكّد الرجوب أن وجود مستشفى متميز كمستشفى ابن سينا سيضيف إلى الخدمات التي تحتاجها المحافظة، خاصةً في ظل النقص الذي تعاني منه في الخدمات الصحية، وقال "إذا أضفنا كلية الطب البشري بالجامعة العربية الأمريكية التي ستكون مستشفى تعليمياً لكوادرها من الأطباء، فإن ذلك سيساهم في تطوير الإمكانات الطبية على صعيد الوطن وليس فقط المحافظة".

من ناحيته، أكّد أبو خيزران أن المستشفى سيكون مكملاً لشبكة مستشفيات شركة المجمع الطبي العربي التخصصي.

وأضاف أبو خيزران "نسعى مع الشركاء لتقديم أفضل الخدمات وفق آخر ما توصل إليه العلم من خلال كوادرنا البشرية الوطنية".

ويقع المستشفى الذي قاربت الأعمال فيه على الانتهاء ويستعد لاستقبال المرضى خلال الأسابيع المقبلة في مدينة جنين على مساحة تبلغ 6 دونمات، في حين تبلغ مساحة البناء 19,200 متر مربع بواقع 5 طوابق، وبحجم استثماري يبلغ 42 مليون دولار. وقد تم إنشاؤه بالشراكة بين عدد من المستثمرين المحليين وشركة المجمع الطبي العربي التخصصي التي يعد صندوق الاستثمار أحد المستثمرين الاستيراتيجيين فيها.

#الرئيس عباس #صندوق الاستثمار الفلسطيني #الصحة الفلسطينية

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