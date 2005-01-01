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الشرطة تضبط 364 قطعة أثرية غرب نابلس

الثلاثاء 05 يناير 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 364 قطعة أثرية غرب نابلس



نابلس /سما/

ضبطت الشرطة وبالتعاون مع دائرة الآثار في محافظة نابلس، الثلاثاء، 364 قطعة أثرية غرب نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد توافر معلومات لدى فرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول وجود مواد أثرية بحوزة شخص وأنه متواجد في أحد مطاعم غرب مدينة نابلس .

وأضافت، "على الفور تحركت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار للمكان وتم القبض على المشتبه به وبحوزته 364 قطعة يشتبه أنها أثرية حيث تنوعت ما بين عملة معدنية وأختام وخواتم ومراود وأجزاء من حجارة وبعرضها على دائرة الآثار وفحصها تبين بأنها هذه القطع جميعها أثرية".

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحين إحالته لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #قطع اثرية

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