رجال الأعمال والتجار الإسرائيليون يتظاهرون ضد الإغلاق

القدس المحتلة /سما/

تظاهر المئات من رجال الأعمال والتجار الإسرائيليين، الثلاثاء، في تل أبيب، احتجاجا على إغلاق المحلات التجارية.

وأغلق المتظاهرون، الذين جاؤوا أيضا من خارج تل أبيب طريق يافا لفترة طويلة وألقوا أكياسا من المنسوجات، من بينها ملابس ولفائف من القماش على الطريق المغلق، والتي لم يتمكنوا من بيعها بسبب إغلاق المحلات.

وهدد بعض المتظاهرين رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم التصويت له في أي انتخابات قادمة.

ومن بين المشاركين في المظاهرة عضو الكنيست عوديد فورير، ورئيس لاهاف المحامي روي كوهين.

وقال كوهين، إن أصحاب محال الشوارع تضرروا أكثر من الجميع بسبب القرارات السياسية للحكومة في إدارة أزمة كورونا وهؤلاء الناس ومن أمثالهم حاليا لا أمل لهم، ولا حوار معهم، وكأنهم غير موجودين، فنحن نشعر بالفوضى.