  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أقل من نصف الإسرائيليين سيصوتون لنفس الحزب في الانتخابات القادمة

الثلاثاء 05 يناير 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقل من نصف الإسرائيليين سيصوتون لنفس الحزب في الانتخابات القادمة



القدس المحتلة /سما/

أظهر "مؤشر الصوت الإسرائيلي" الشهري الذي يجريه المعهد الإسرائيلي للديموقراطية أن 47% فقط من الإسرائيليين يقدرون أنهم سيصوتون لنفس الحزب في الانتخابات القادمة. 
 
ويظهر تقسيم العينة للأصوات، وفقًا للمعسكرات السياسية أن 29% من معسكر اليسار و27% من معسكر اليمين سيصوتون لنفس الحزب. 
 
ويظهر من المعطيات أن حزب "أزرق أبيض" ينهار، حيث سيكرر فقط 16% من مؤيديه التصويت له مرة أخرى، تحالف العمل-جيشر -ميرتس سيحصلون على 43% من مصوتيهم، ويسرائيل بيتنو سيصوت لها مجددًا 57% من المصوتين والليكود 63% من المصوتين.
 
أما "القائمة المشتركة" وتحالف أحزاب اليمين "يمينا" سيصوت لكل واحد منهما مجددًا 72% من المصوتين، في حين أن حزب شاس سيصوت له مجددًا 88% من مصوتيه، و"يهدوت هتوراة" 93% من المصوتين.
 
ورغم أن الحديث يدور عن انتخابات رابعة في غضون عامين، فإن 80% من الإسرائيليين يقدرون أنهم سيتوجهون للتصويت. ووفقًا للاستطلاع فإن 69% من اليهود متأكدون أنهم سيصوتون مجددًا مقابل 39% من العرب فقط سيصوتون مجددًا.
 
مواقف الأحزاب بالنسبة للجانب الاقتصادي كانت السبب الأهم لقرارهم حول التصويت (29%) في حين أن (27%) أشاروا الى أنهم سيصوتون للحزب بسبب المواقف الاجتماعية، و22% يهتمون بالقضايا العسكرية والأمنية.
 
ووفقًا للتقسيمات المرتبطة بالمعسكر السياسي فإنه لمن يعرفون عن أنفسهم أنهم يساريين فإن الجانب الاجتماعي هو الأهم (55%) وبالنسبة لمن يعرفون عن أنفسهم أنهم مركز فإن الجانب الاقتصادي هو الأهم (44%) وبالنسبة لمن يعرفون عن أنفسهم يمين فإن الجانب الأمني هو الأهم (33%). وبالنسبة للمجتمع العربي فإن الأولوية لديهم هي مواقف الأحزاب بالنسبة للجانب الاجتماعي (32%) ونسبة عالية منعم لا تعرف وبلغت (24%).

#الانتخابات الاسرائيلية #الاحزاب الاسرائيلية #الليكود #القائمة المشتركة #غانتس #نتنياهو #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة بث مباشر في الدوري الأردني 2021

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاهد: قمة المصالحة الخليجية

الأخبار الرئيسية

غزة.. الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا الى فلسطين وتوضح آلية توزيعه

860x484 (56)

طالع.. أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بالسعودية

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

شباب غزة

العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ1450 وظيفة مؤقتة

عاجل2

فيديو: استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم

اعلان سما رسائل