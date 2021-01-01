أقل من نصف الإسرائيليين سيصوتون لنفس الحزب في الانتخابات القادمة

القدس المحتلة /سما/

أظهر "مؤشر الصوت الإسرائيلي" الشهري الذي يجريه المعهد الإسرائيلي للديموقراطية أن 47% فقط من الإسرائيليين يقدرون أنهم سيصوتون لنفس الحزب في الانتخابات القادمة.



ويظهر تقسيم العينة للأصوات، وفقًا للمعسكرات السياسية أن 29% من معسكر اليسار و27% من معسكر اليمين سيصوتون لنفس الحزب.



ويظهر من المعطيات أن حزب "أزرق أبيض" ينهار، حيث سيكرر فقط 16% من مؤيديه التصويت له مرة أخرى، تحالف العمل-جيشر -ميرتس سيحصلون على 43% من مصوتيهم، ويسرائيل بيتنو سيصوت لها مجددًا 57% من المصوتين والليكود 63% من المصوتين.



أما "القائمة المشتركة" وتحالف أحزاب اليمين "يمينا" سيصوت لكل واحد منهما مجددًا 72% من المصوتين، في حين أن حزب شاس سيصوت له مجددًا 88% من مصوتيه، و"يهدوت هتوراة" 93% من المصوتين.



ورغم أن الحديث يدور عن انتخابات رابعة في غضون عامين، فإن 80% من الإسرائيليين يقدرون أنهم سيتوجهون للتصويت. ووفقًا للاستطلاع فإن 69% من اليهود متأكدون أنهم سيصوتون مجددًا مقابل 39% من العرب فقط سيصوتون مجددًا.



مواقف الأحزاب بالنسبة للجانب الاقتصادي كانت السبب الأهم لقرارهم حول التصويت (29%) في حين أن (27%) أشاروا الى أنهم سيصوتون للحزب بسبب المواقف الاجتماعية، و22% يهتمون بالقضايا العسكرية والأمنية.



ووفقًا للتقسيمات المرتبطة بالمعسكر السياسي فإنه لمن يعرفون عن أنفسهم أنهم يساريين فإن الجانب الاجتماعي هو الأهم (55%) وبالنسبة لمن يعرفون عن أنفسهم أنهم مركز فإن الجانب الاقتصادي هو الأهم (44%) وبالنسبة لمن يعرفون عن أنفسهم يمين فإن الجانب الأمني هو الأهم (33%). وبالنسبة للمجتمع العربي فإن الأولوية لديهم هي مواقف الأحزاب بالنسبة للجانب الاجتماعي (32%) ونسبة عالية منعم لا تعرف وبلغت (24%).