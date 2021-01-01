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الكشف عن تفاصيل صفقة أمنية كبيرة بين إسرائيل واليونان..

الثلاثاء 05 يناير 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل صفقة أمنية كبيرة بين إسرائيل واليونان..



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في تقرير نشرته اليوم، أن الحكومتين الإسرائيلية واليونانية في طريقهما للتوقيع على صفقة أمنية كبيرة، وذلك بعد مصادقة الحكومة اليونانية على فوز وزارة الجيش الإسرائيلي بالمناقصة الدولية لإقامة مركز تدريب للطيران الحربي تابع لسلاح الجو اليوناني، والذي ستعمل على إقامته شركة "إلبيت" الإسرائيلية.
 
وقالت الصحيفة: إن الموافقة الحالية تمهد الطريق للتوقيع على أكبر اتفاقية لشراء أسلحة ووسائل قتالية بين إسرائيل واليونان والتقدم بالمفاوضات نحو إبرامها.
 
وأضافت أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه بين البلدين، يشمل إقامة وتشغيل مركز تدريب للطيران تابع لسلاح الجو اليوناني من قبل شركة "إلبيت" الإسرائيلية على مدار 20 عامًا، وحجم الصفقة بين البلدين وفقًا للصحيفة يصل إلى 1.68 مليار دولار.
 
وأصدرت وزارة الجيش الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: إن شركة "إلبيت" ستوقع قريبًا على الاتفاق لإقامة مدرسة للتدريبات تشبه مدرسة الطيران التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وفي إطارها سيتزود سلاح الجو اليوناني بعشرة طائرات من طراز M-346 لشركة ليورندو الإيطالية. وستقوم شركة "إلبيت" بتوفير معدات لتحديث أنظمة طائرات T-6 التابعة لسلاح الجو اليوناني.
 
ووفقًا للصحيفة، ستقوم شركة "إلبيت" الإسرائيلية بتشغيل مركز التدريبات في اليونان وستوفر الإرشادات وأجهزة محاكاة ودعم لوجستي، وسيتم لاحقًا أيضًا دراسة التعاون بين مدرستي الطيران الإسرائيلية واليونانية.
 
ومن جهته علق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على الاتفاقية، قائلًا: إن "الاتفاق يعكس العلاقات الممتازة والمتطورة التي توجد لنا مع اليونان، الحديث يدور عن تعاون طويل المدى والذي يخدم المصالح اليونانية، والمصالح الإسرائيلية. هذا تعاون سيدفع الاستقرار في منطقة البحر المتوسط، وسيوفر فرص عمل في كلا البلدين"، وفق تعبيره.

#اسرائيل #اليونان #سلاح الجو الاسرائيلي #صفقة أمنية #سلاح الجو اليوناني

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