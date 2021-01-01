  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر توقع على "بيان العلا" بالسعودية

الثلاثاء 05 يناير 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر توقع على "بيان العلا" بالسعودية



القاهرة /سما/

وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويأتي التوقيع المصري على "بيان العلا"، في "إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وثمنت مصر في بيانها "كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".
 

#مصر #بيان العلا #المصالحة الخليجية #مجلس التعاون الخليجي #دول الخليج #اخبار الخليج #الخارجية المصرية

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

شاب يقتل أمه في جنين !

شاهد: قادة دول الخليج ومصر يوقعون على بيان العلا

الأخبار الرئيسية

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

شباب غزة

العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ1450 وظيفة مؤقتة

عاجل2

فيديو: استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم

الرئيس عباس يرحب بقمة العلا ويشيد بجهود دولة الكويت

وزيرة الصحة : 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1804 حالة

اعلان سما رسائل