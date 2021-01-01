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طالع الموجز اليومي لأنشطة وزارة الاقتصاد في قطاع غزة

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع الموجز اليومي لأنشطة وزارة الاقتصاد في قطاع غزة



غزة /سما/

قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة إنّ "مديرية المعادن الثمينة تنظم 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة رفح".

وأضافت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، "نظمت طواقم حماية المستهلك 86 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق".

وتابعت: "تم تنفيذ 11 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، وتم التركيز في الجولات على المصانع والمنشآت والمحال ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية".

وأشارت إلى أن وفد من نواب كتلة التغيير والإصلاح يزور مكتب الوزارة بالمحافظة الوسطى ويشيد بجهود ودور الوزارة وطواقهما العاملة في الميدان.

#غزة #وزارة الاقتصاد

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