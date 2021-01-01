حماس: المقاومة قادرة على تحويل المستوطنات لـ "مدن أشباح"

غزة /سما/

أكدت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن عدوان قطعان المستوطنين وحكومة الاحتلال المتواصل على مدن وقرى الضفة الغربية "سيلقى ردًا من أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الاشتباك كافة".

ودعت حركة "حماس" في بيان لها اليوم، إلى تشكيل لجان حماية شعبية في المدن والقرى، "والتي يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية وطنية لوقف المشروع الاستيطاني ومنع عربدة المستوطنين".

وشددت على أن "خيار المقاومة بأشكالها كافة، هو القادر على وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين؛ وقد أثبتت انتفاضة الأقصى أن العمل المقاوم قادر على تحويل المستوطنات لمدن أشباح".

وحيّت "حماس"، الجماهير الفلسطينية في أماكن التماس كافة؛ في بيت دجن ودير جرير والمغير ويطا والأغوار، "على بطولتهم في التصدي لعدوان الاحتلال ومنعه من السيطرة على الأرض".

واستطرد بيان الحركة: "إن شعبنا البطل سيواصل الدفاع عن الأرض والمقدسات بكل ما يملك".