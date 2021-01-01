داخلية غزة تُنجز 17 ألف و330 مُعاملة رسمية خلال العام الماضي

غزة /سما/

أعلنت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني، اليوم الثلاثاء، عن انجازها 17 ألف و330 مُعاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس وذلك خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير إحصائي صادر عن إدارة الجوازات، فإنّها أنجزت "998" وثيقة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام "2106" معاملات تمديد جواز لأول مرة، و"403" معاملة تمديد لثاني مرة.

كما وأصدرت الإدارة "350" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"133" مُعاملات صورة طبق الأصل وإفادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 13 ألف و340 معاملة.