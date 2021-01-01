  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تُنجز 17 ألف و330 مُعاملة رسمية خلال العام الماضي

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تُنجز 17 ألف و330 مُعاملة رسمية خلال العام الماضي



غزة /سما/

أعلنت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني، اليوم الثلاثاء، عن انجازها 17 ألف و330 مُعاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس وذلك خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير إحصائي صادر عن إدارة الجوازات، فإنّها أنجزت "998" وثيقة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام "2106" معاملات تمديد جواز لأول مرة، و"403" معاملة تمديد لثاني مرة.

كما وأصدرت الإدارة "350" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"133" مُعاملات صورة طبق الأصل وإفادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 13 ألف و340 معاملة.

#غزة #وزارة الداخلية

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

شاب يقتل أمه في جنين !

الأخبار الرئيسية

3

أ ف ب: شركة إسرائيلية ناشئة تحول رطوبة الجو في غزة إلى مياه شرب

شباب غزة

العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ1450 وظيفة مؤقتة

عاجل2

فيديو: استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم

الرئيس عباس يرحب بقمة العلا ويشيد بجهود دولة الكويت

وزيرة الصحة : 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1804 حالة

اعلان سما رسائل