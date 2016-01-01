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الاقتصاد تُسجل 7 براءات اختراع خلال العام الماضي

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تُسجل 7 براءات اختراع خلال العام الماضي



رام الله /سما/

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني، سجلت خلال العام الماضي 7 براءات اختراع لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية.

وبينت وزارة الاقتصاد وفق التقرير السنوي للإدارة العامة للملكية الفكرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل براءة الاختراع في مجالات توفير الوقود، والتحكم بالإشارة الضوئية، والتغليف الاتوماتيكي، واستخراج عجائن الورق من سعف النخيل، والتقييم للأوراق المرسومة يدويا، وآلة الحركة الدائبة، ونظام فصل المقصورات.

وبلغ مجموع العمليات والخدمات التي تم تقديمها خلال العام الماضي 9173 عملية، في حين بلغت إيراداتها جراء تقديم خدمات الملكية الفكرية ما يقارب 1.4 مليون شيقل.

وبين التقرير، إيداع الإدارة 2016 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 1804 علامة جديدة بالفعل، ليرتفع عدد العلامات المسجلة حتى نهاية العام الماضي نحو  40 الف علامة تجارية في حين تم تسجيل 20 رسم ونموذج صناعي.

وفي إطار تحسين البيئة التشريعية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، عملت الوزارة على تحديث وتطوير القوانين الفلسطينية الخاصة بالملكية الصناعية والانتهاء من مسودة قانون الملكية الصناعية، إضافة إلى إطلاق سجل وكلاء حقوق الملكية الفكرية والذي متوقع أن يتم من خلاله ترخيص واعتماد 20 مؤسسة متخصصة في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وتقديم  عدد جديد من الخدمات الإلكترونية.

#وزارة الاقتصاد #براءة اختراع

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