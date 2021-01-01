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كوريا الجنوبية تعتزم إرسال وفد للتفاوض مع إيران حول ناقلة النفط المحتجزة

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الجنوبية تعتزم إرسال وفد للتفاوض مع إيران حول ناقلة النفط المحتجزة



سما /وكالات/

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء عن عزمها إرسال وفد حكومي إلى إيران في القريب العاجل، للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة وطاقمها المؤلف من 20 شخصاً.

وقال مسؤولان بكوريا الجنوبية : "إنّ الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة النفط الكورية التي تم إيقافها أمس الإثنين قرب مضيق هرمز على تغيير مسارها والتوجه إلى مياه طهران الإقليمية"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.     

بدوره أوضح الحرس الثوري الإيراني، أمس الإثنين، أنّ احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي" جاء نتيجة مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية، لافتاً إلى أنّه كان على متنها 7200 طناً من المواد الكيميائية النفطية.

وأشار البيان الذي نقله موقع "سباه نيوز"، التابع للحرس الثوري، إلى أنّه تم توقيف أفراد الطاقم الذين يحملون جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية، دون ذكر تفاصيل إضافية.

#ايران #كوريا الجنوبية

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