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العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ1450 وظيفة مؤقتة

الثلاثاء 05 يناير 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ1450 وظيفة مؤقتة



غزة /سما/

كشف وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ 1450 وظيفة مؤقتة.

وقال الغصين، في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، إنّ " التسجيل لمشروع التشغيل المؤقت الذي سيوفر 1450 فرصة عمل مؤقتة للخريجين والعمال ليس لحظيًا، إنما تم الاعتماد على قاعدة بيانات المسجلين على رابط تحديث البيانات الموجود على موقع الوزارة".

وأضاف أن معايير الاختيار تعتمد على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يوجد هناك أي تمييز في الاختيار”، مُشيراً إلى أنه تم توفير نحو 18 ألف فرصة عمل مؤقت خلال العام الماضي.

وتابع: "من الأدوار الهامة للوزارة أن تحاول في ظل هذه البطالة المرتفعة إيجاد فرص عمل مؤقتة، بهدف إعطاء الخبرات والمهارات للخريجين والعمال والتخفيف من المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من عدم وجود مصادر دخل ووظائف دائمة".

وأردف: "دور الوزارة تنموي، وفرص التشغيل المؤقت تهدف إلى اكساب الخبرة والتمهير للخريجين والعمال الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة، مثل سنة التخرج والخبرة والتطوع والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء".

وقال: "ومع ذلك نعطي الجانب الإغاثي دورًا وأهمية في عملنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع".

وأوضح أن عدد الباحثين عن فرص عمل من خريجين وعمال مسجلين لدى الوزارة بلغ نحو 270 ألف، مؤكدًا على عدم وجود تجديد مطلقًا لأي مستفيد من برامج التشغيل المؤقت "لأننا نريد إعطاء فرصة للآخرين وتحقيق العدالة".

وكانت وزارة العمل في غزة قد أعلنت أمس توفير 1450 فرصة عمل مؤقتة للخريجين والعمال مع مطلع العام الحالي، بقيمة مالية تقارب 3 مليون دولار أمريكي.

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