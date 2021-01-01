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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الثلاثاء 05 يناير 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

اقتحم مستوطنون برقة جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن "عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة".

وتأتي هذه الاقتحامات رغم تفشي فيروس كورونا، وتقييد حركة ونشاط المقدسيين والمصلين، بسبب تصاعد الحالة الوبائية.

ومن ناحية أخرى، ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد أحمد حسين بعرض "جماعات الهيكل" على حكومة الاحتلال مقترحا لعرضه على الأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة "الهيكل" مكانها.

#مستوطنون #المسجد الاقصى #اقتحام الأقصى

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