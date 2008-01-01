39 عاماً على اعتقال كريم يونس.. 5 أسرى قدامى يدخلون أعوامًا جديدة الشهر الجاري

رام الله /سما/

قال نادي الأسير اليوم الثلاثاء، إن خمسة أسرى من القدامى –أي ممن اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو- يدخلون خلال شهر كانون الثاني الجاري، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو عميد الأسرى الفلسطينيين، الذي يدخل يوم غدٍ عامه الـ(39) في الأسر، ويليه الأسرى: ماهر يونس الذي يدخل عامه الـ(39)، والأسير بشير الخطيب عامه الـ(34)، وناصر سرور ومحمود سرور عامهما الـ(29).

وأوضح نادي الأسير، أن الأسرى الخمسة هم من ضمن (26) أسيرًا اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، من بينهم (12) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948.

ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم ضمن العديد من صفقات التبادل التي تمت والإفراجات التي جرت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وفي عام 2014 نكثت سلطات الاحتلال بالاتفاق الذي تم ضمن مسار المفاوضات، حيث رفضت الإفراج عنهم، ضمن ما عُرف بالدفعة الرابعة للأسرى القدامى.

وبجانب هؤلاء الأسرى هناك مجموعة من الأسرى الذين اُعتقلوا قبل أوسلو، وأُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً عام 2014، منهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (41) عامًا، وفق نادي الأسير.

واستعرض النادي أبرز المعلومات بشكلٍ مقتضب عن الأسرى الخمسة:

الأسير كريم يونس (عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح):

ولد الأسير كريم يونس في الـ23 من تشرين الثاني عام 1958، في بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السادس من كانون الثاني عام 1983، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، وجرى تحديد المؤبد له لاحقاً لمدة (40) عامًا، وفي عام 2013 وفي ذكرى اعتقاله الـ30 توفي والده، واستمرت والدته في زيارته رغم مرضها وكبر سنها، ويقبع اليوم في سجن "هداريم".

الأسير ماهر يونس

ولد الأسير ماهر يونس في الـ6 من كانون الثاني 1958، من قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو من عائلة مكونة من خمس أخوات وأخ، اُعتقل في 18 كانون الثاني 1983، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد، حيث جرى تحديد المؤبد له بـ(40) عامًا، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده وذلك عام 2008، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".

الأسير بشير الخطيب

ولد الأسير بشير الخطيب في 20 نيسان 1961، في مدينة الرملة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو أب لخمسة أبناء، اعتقله الاحتلال في تاريخ الأول من كانون الثاني 1988، وحكم عليه بالسّجن المؤبد وجرى تحديد المؤبد له بـ(35) عامًا، علمًا أنه يعاني من مشاكل صحية في المعدة، بعد أن فقدَ أسنانه ويعتمد على نوع معين من الطعام.

الأسير ناصر أبو سرور

ولد الأسير ناصر أبو سرور في 16 تشرين الثاني 1969، وهو من مدينة بيت لحم، من عائلة مكونة من خمس شقيقات وثلاثة أشقاء، اُعتقل في الرابع من كانون الثاني 1993، وفي عام 1997 فقدَ والده، وبقيت والدته تواصل زيارته رغم كبر سنها وما أصابها من أمراض، وتمكن من استكمال دراسته داخل الأسر حيث حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية ودرجة الماجستير بالتخصص ذاته، ويقبع اليوم في سجن "هداريم".

الأسير محمود أبو سرور

ولد الأسير محمود أبو سرور في 27 كانون الثاني 1970، وهو من مدينة بيت لحم، من عائلة مكونة من شقيقين وأخت، اُعتقل في الخامس من كانون الثاني 1993، خلال اعتقاله فقدَ والده عام 2008 ووالدته عام 2014، وتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والماجستير في الدراسات الإقليمية، ويقبع اليوم في سجن "هداريم".

وذكر نادي الأسير أسماء الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو وهم:

1. كريم يونس معتقل منذ عام 1983.

2. ماهر يونس معتقل منذ عام 1983.

3.محمد الطوس معتقل منذ عام 1985.

4.إبراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986.

5.رشدي أبو مخ معتقل منذ عام 1986.

6.وليد دقة معتقل منذ عام 1986.

7.إبراهيم بيادسة معتقل منذ عام 1986.

8.أحمد أبو جابر معتقل منذ عام 1986.

9.سمير أبو نعمة معتقل منذ عام 1986.

10.محمد داوود معتقل منذ عام 1987.

11.بشير الخطيب معتقل منذ عام 1988.

12.جمعة آدم معتقل منذ عام 1988.

13.محمود أبو خربيش معتقل منذ عام 1988.

14.رائد السعدي معتقل منذ عام 1989.

15.إبراهيم اغبارية معتقل منذ عام 1992.

16.محمد اغبارية معتقل منذ عام 1992.

17.يحيى اغبارية معتقل منذ عام 1992.

18.محمد جبارين معتقل منذ عام 1992.

19.ضياء الفالوجي معتقل منذ عام 1992.

20.محمد فلنة معتقل منذ عام 1992.

21.ناصر أبو سرور معتقل منذ عام 1993.

22.محمود أبو سرور معتقل منذ عام 1993.

23.محمود عيسى معتقل منذ عام 1993.

24.محمد شماسنة معتقل منذ عام 1993

25.عبد الجواد شماسنة معتقل منذ عام 1993.

26. علاء الدين الكركي معتقل منذ عام 1993.