الرجوب يطلق فعاليات إحياء يوم الشهيد العربي

جنين /سما/

أطلق محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم، فعاليات إحياء يوم الشهيد العربي بغرس شجرتي زيتون باسم الشهيد اللواء عمر علي قائد معركة جنين، واللواء محمد شيب خطاب في مقبرة شهداء الجيش العراقي، بتنظيم من الهيئة الوطنية العليا لتخليد الشهداء العرب في فلسطين، واللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين، وجمعية انسان للعمل الوطني والانساني، وكافة المؤسسات في الائتلاف الوطني للمؤسسات، بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية.

وفي كلمته نقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكداً أهمية إحياء يوم الشهيد العربي على أرض مقبرة شهداء الجيش العراقي، لنستذكر كل من سقط على ثرى فلسطين من الشهداء العراقيين والأمة العربية ومن أبناء الشعب الفلسطيني بغرس أشجار الزيتون، لتشكل دلالة على أصالة الانتماء العربي ورسالة بأن الشعب الفلسطيني باقي على أرضه.

وأضاف الرجوب: إن شعبنا لم يستسلم للغزاة الذين وطأت أقدامهم أرض فلسطين ولا تزال إرادته وعزيمته ثابتتين ومستمرتين لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الرجوب إلى الاستمرار في إحياء هذه الذكرى لكي تحافظ عليها الأجيال القادمة، وتبقى فلسطين حاضرة في عقول أبنائها ووفاء للشهداء العرب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لفلسطين.