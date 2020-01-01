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تفاصيل إفشال أكبر صفقة لتسريب 11 ألف دونم من أراضي السواحرة في النبي موسى

الثلاثاء 05 يناير 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل إفشال أكبر صفقة لتسريب 11 ألف دونم من أراضي السواحرة في النبي موسى



رام الله /سما/

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف "إن إفشال صفقة تزوير وتسريب أراضي السواحرة للاحتلال مؤخرا تمثل قصة نجاح لدولة فلسطين والحكومة الفلسطينية عبر عمل جماعي شاركت به مختلف المؤسسات الوطنية."

وتابع عساف: "مستمرون في حماية الأرض الفلسطينية ونحقق كل يوم إنجاز في هذا الإطار من خلال عمل جماعي بين مختلف المؤسسات الفلسطينية، ولكن ندرك اننا تحت احتلال يحاول سرقة الأرض باستمرار".

من جانبه، أوضح محمد الأعرج، أحد ملاك الأراضي، "أن عملية التزوير بدأت منذ 12 عاما عندما تم استخراج أوراق قيد تم تسريبها وتزويرها، لكن كل مؤسسات السلطة الوطنية وقفت معنا حتى استطعنا الحصول مؤخرا على قرار المحكمة بإبطال عملية التزوير".

وقال المستشار القانوني في الهيئة محمد نزال: "إن الهيئة تابعت هذا الملف منذ عام 2008 حتى صدور قرار إبطال التزوير قبل أشهر، وأن التزوير هدفه تحويل هذه المساحات الشاسعة من أراض عسكرية، كما يصنفها الاحتلال، إلى أراض مدنية لاستخدامها في التوسع الاستيطاني".

#هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #الاستيلاء على اراضي #استيطان #اسرائيل #الاراضي الفلسطينية

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