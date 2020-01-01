الرئيس عباس يرحب بقمة العلا ويشيد بجهود دولة الكويت

رام الله/سما/

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بعقد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، متمنياً النجاح لهذه القمة في تحقيق أهدافها بلم الشمل ووحدة الصف العربي إزاء التحديات التي تواجه أمتنا.

وأشاد الرئيس بالجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وعقد هذه القمة الهامة.

واكد أن تحقيق المصالحة بين الأشقاء في دول الخليج يعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.