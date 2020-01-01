  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يرحب بقمة العلا ويشيد بجهود دولة الكويت

الثلاثاء 05 يناير 2021 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يرحب بقمة العلا ويشيد بجهود دولة الكويت



رام الله/سما/

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بعقد قمة مجلس التعاون  لدول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، متمنياً النجاح لهذه القمة في تحقيق أهدافها بلم الشمل ووحدة الصف العربي إزاء التحديات التي تواجه أمتنا.

وأشاد الرئيس بالجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وعقد هذه القمة الهامة.

واكد أن تحقيق المصالحة بين الأشقاء في دول الخليج يعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

#قمة العلا #الرئيس محمود عباس

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : آمل أن يأتي مايك بنس من أجلنا.. آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم

سقوط شرط سعودي وراء إتمام المصالحة مع قطر .. فما هو ؟!

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

ليبيا .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس والقيد

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

شاهد: "عناق حار" بين أمير قطر و محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا السعودي

الأخبار الرئيسية

عاجل2

فيديو: استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم

وزيرة الصحة : 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1804 حالة

زعماء

قادة دول الخليج يوقعون على بيان العلا

الشعبية تجدد موقفها بضرورة عزل البطريرك الخائن والفاسد " ثيوفولوس الثالث"

الصحة بغزة تكشف عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء..

اعلان سما رسائل